В Ростове-на-Дону планируют ввести 1,2 млн квадратных метров жилья в 2026 году

В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию 1,14 млн кв. м жилья по итогам 2025 года. Столица региона сохраняет позиции в пятерке лидеров среди российских миллионников по объемам жилищного строительства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В прошлом году было построено 57 многоквартирных домов общей площадью почти 913 тыс. кв. м. В 2026 году планируется ввести 1,28 млн кв. м жилья, включая около 70 многоквартирных домов площадью 1,08 млн кв. м.

По данным властей, в 2025 году новое жилье получили 650 семей, из них 391 семья переехала из аварийного фонда. В 2026 году планируется переселение не менее 400 семей.

Кроме того, в городе завершили возведение шести школ на около 6,5 тыс. учебных мест и детского сада на 200 мест. Еще одно дошкольное учреждение прошло капитальный ремонт. Отмечается также, что подготовлена проектная документация для строительства пяти школ на более чем 6 тыс. мест и работ по девяти детским садам на 1,5 тыс. мест.

Для обеспечения инфраструктурой новых районов, как следует из сообщения, на улице Локомотивной построен протяженностью более 3,2 тыс. погонных метров. Объект создал условия для застройки улицы Таганрогской емкостью свыше 600 тыс. кв. м для проживания более 15 тыс. человек.

Возведены три сети водоотведения, обслуживающие свыше 2,5 тыс. жителей. Начато строительство первого этапа второй очереди городского кладбища в Мясниковском районе с завершением к концу первого полугодия 2026 года.

Константин Соловьев