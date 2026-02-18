В Саратове появится единой билет по типу столичной «Тройки»
Во втором квартале 2026 года в Саратове планируют запустить единый проездной билет на все виды общественного транспорта. Об этом рассказали на заседании коллегии министерства цифрового развития Саратовской области.
Фото: Нина Шевченко
Решение будет реализовано в начале 2 квартала 2026 года. Сообщается, что при помощи этой карты саратовцы смогут расплатиться за проезд в Москве.
Позже функционал расширят, в том числе благодаря внедрению пересадочных тарифов. С минтрансом РФ разрабатывается проект по идентификации пассажиров-льготников с использованием Max-ID. Ожидается, что эта система заработает до 1 сентября 2026 года.