АвтоВАЗ применит лазерную сварку на производстве Lada Azimut

АвтоВАЗ модернизирует сварочное производство в рамках подготовки к серийному производству нового кроссовера Lada Azimut. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Одним из ключевых этапов обновления мощностей стало внедрение технологии лазерной сварки, которая позволит вывести качество изготовления кузовов на новый уровень при сохранении прочности», — говорится в сообщении.

Технология лазерной сварки используется для монтажа панорамной крыши и люка, которые впервые появятся на модели Lada Azimut. Общая длина лазерных швов составляет 18 см, чтобы исключить протечки, обеспечить стабильную работу механизмов и повысить жесткость кузова на кручение.

Процесс установки панорамной крыши интегрирован в действующую производственную линию, где установлено универсальное оборудование, совместимое с кузовами других моделей Lada. Оборудование для лазерной сварки разработано и произведено в России

К началу серийного производства уровень автоматизации сварочного цеха составит около 50%. Для обеспечения выпуска новинки линия была расширена на 18 роботов, общее количество роботов на предприятии превысило 150 единиц.

Георгий Портнов