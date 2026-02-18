Стоимость чистых активов АО «Аэропорт Анапа» снизилась на 6,7% за год

Стоимость чистых активов АО «Аэропорт Анапа» (входит в ГК «Аэродинамика») по итогам 2025 года составила 2,56 млрд руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Как подсчитал «Ъ-Новороссийск», это на 6,7% меньше показателя предыдущего года. В 2024 году стоимость чистых активов акционерного общества составляла 2, 74 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anapa-official.ru Фото: anapa-official.ru

В феврале исполняется четыре года с момента закрытия анапского аэропорта. В конце 2025 года министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что в южных и центральных регионах страны в ближайшее время могут снять ограничения на полеты. В частности, речь шла и о возможном открытии аэропорта Анапы. В пресс-службе холдинга «Аэродинамика» в ответ на это сообщили, что готовы к возобновлению полетов в Анапе, но в адрес воздушной гавани пока не поступало соответствующих распоряжений.

АО «Аэропорт Анапа» имеет статус международного аэропорта федерального значения, обеспечивающего прием и выпуск самолетов по метеоминимуму первой категории по стандартам ИКАО. Аэропорт обслуживает город-курорт Анапа, города Новороссийск и Темрюк с общим постоянным населением более 400 тыс. человек. Ранее из аэропорта Анапа летали авиалайнеры как на внутренних авиалиниях РФ (Москва, Санкт-Петербург и т. д.), так и на международных (Греция, Турция, Армения и т. д.).

Наталья Решетняк