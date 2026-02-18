В Новороссийске на месяц ограничат движение по улице Шиллеровской

С 20 февраля по 20 марта по улице Шиллеровской в Новороссийске ограничат движение транспорта. По данным городского управления дорог, на участке будут проводиться работы по капитальному ремонту водопровода.

Капремонт сетей водоснабжения запланирован на улице Астраханской, ограничение движения транспортных средств вводится на участке от дома №67 до дома №85 на улице Шиллеровской.

Как указывается в постановлении администрации №784, объезд участка дороги будет проходить по улицам Шиллеровская и Астраханская (пересечение с ул. Белорусская и ул. Житомирская).

София Моисеенко