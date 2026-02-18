Побережье Витязево и Благовещенской очистили от мусора

В Анапском районе провели уборку штормового и бытового мусора. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, подчеркнув, что в экологической акции участвовали около 300 человек.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Представители администрации Анапы и станицы Благовещенской, волонтеры, депутаты и преподаватели, а также специалисты «Кубань-СПАС», «Курорты Анапы» и МЧС России расчистили побережье между Витязево и Благовещенской от штормового мусора. В уборке принимали участие жители региона, сотрудники администрации Темрюкского района и добровольческие организации.

Участники акции «Эко-112» за два дня очистили порядка трех км побережья шириной до 250 м. Весь собранный мусор вывезли с территории пляжа и отправили на утилизацию.

София Моисеенко