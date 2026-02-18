В Дагестане умер 102-летний Герой России Ибрагим-Паша Садыков

В Дагестане в возрасте 102 лет скончался Герой России Ибрагим-Паша Садыков. О смерти ветерана сообщил в своем Telegram-канале глава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Меликов / t.me Фото: Сергей Меликов / t.me

«Ушел из жизни человек, которого мы все любили и которым гордились каждый день. Не стало нашего дорогого ветерана, Героя России и мудрого наставника — Ибрагима-Паши Садыкова»,— написал руководитель региона.

Он добавил, что правнук ветерана Керим Махмудов добровольцем участвует в специальной военной операции.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в дагестанском селе Рутул. В 1941 году отправился на фронт. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, боях за освобождение Киева и Варшавы, не раз был ранен.

За мужество и героизм Садыкова наградили орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», медалью Жукова и другими наградами. В мае 2024 года президент России Владимир Путин лично вручил ему «Золотую Звезду» Героя России.

Роман Лаврухин