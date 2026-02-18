Пятигорск получит 20 новых автобусов от краевых властей

Ставропольский край передаст Пятигорску 20 новых автобусов средней вместимости для создания собственного городского перевозчика, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Губернатор Владимир Владимиров распорядился выделить технику из региональной собственности, чтобы восстановить муниципальные пассажирские перевозки, которые сейчас обеспечивают в основном частники. Дмитрий Ворошилов отметил, что оператором станет одно из местных бюджетных учреждений.

Краевые министерства дорожного хозяйства и имущественных отношений организуют передачу автобусов в ближайшее время. Эти машины войдут в основу автопарка и закроют дефицит на загруженных городских маршрутах. За последние пять лет край закупил 304 единицы подвижного состава в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая автобусы, трамваи и троллейбусы для Ставрополя и Пятигорска. Регион уже подал заявку в Минтранс на обновление свыше 350 машин до 2030 года: 250 автобусов по краю, 60 трамваев для Пятигорска и 45 троллейбусов для Ставрополя.

Власти Пятигорска рассчитывают расширить парк еще на 20 автобусов через госпрограмму льготного лизинга. Новый перевозчик сосредоточится на социально значимых линиях с регулируемыми тарифами, которые устанавливает краевая комиссия, а не частные операторы. В Ставрополе такая модель уже охватила 11 маршрутов, что повысило прозрачность ценообразования и нагрузку на бюджет. Передача автобусов протестирует подход в Пятигорске, где недавно ввели пять новых трамваев за 400 млн руб., а в 2025–2027 годах ждут еще четыре.

Централизация закупок позволяет перераспределять технику между городами и планировать поставки. Муниципальный оператор частично вытеснит маловместительные частные автобусы, сохранив конкуренцию на прибыльных направлениях.

Станислав Маслаков