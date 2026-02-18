ООО «Донэнерго Тепловые сети» привлечет кредитную линию на 150 млн рублей

Дочерняя структура АО «Донэнерго» — ООО «Донэнерго Тепловые сети» планирует привлечь возобновляемую кредитную линию с лимитом 150 млн руб. для пополнения оборотных средств. Соответствующая информация размещена в системе анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитная линия привлекается сроком на один год по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, увеличенную на 3,5 процентного пункта.

Кредит планируют использовать в том числе для покрытие кассового разрыва, включая расчеты с поставщиками и подрядчиками, оплату эксплуатационных расходов, ремонтных работ, расчеты с персоналом, а также финансирование инвестиционной деятельности.

Прием заявок продлится до 13 марта 2026 года.

Наталья Белоштейн