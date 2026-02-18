Фирме, осуществляющей туры на памятник природы «Голубое озеро», выдали предостережение

В Самарской области туристической фирме, организующей туры на памятник природы, выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

По информации министерства, в интернете появилось множество объявлений об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро». Одна из фирм разместила анонс программы выездов на внедорожниках на памятник природы. Вопросом соблюдения Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» заинтересовалась и прокуратура Сергиевского района.

На памятнике природы регионального значения «Голубое озеро» запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности уникальной экосистемы: строительство зданий и дорог, передвижение транспорта вне устроенных дорог, стоянка, устройство палаточных городков, кемпингов, разведение костров. За нарушение режима охраны предусмотрен штраф от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Государственный экологический надзор минприроды контролирует ситуацию, в том числе проведение выездных мероприятий.

Руфия Кутляева