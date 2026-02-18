Житель Прикамья осужден на 18 лет за убийство малолетнего

Пермский краевой суд огласил приговор в отношении мужчины из Красновишерска, который признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Как сообщает пресс-служба суда, в октябре прошлого года злоумышленник находился в квартире своей сожительницы. Раздраженный плачем грудного ребенка, нанес ему множественные удары по голове, в результате полученных травм младенец скончался на месте. Мужчина скрылся, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу матери малыша взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн руб.», - сообщает пресс-служба.