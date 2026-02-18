Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе М-4 «Дон» восстановили движение после ДТП с автобусом и бензовозом

Спасатели ликвидировали последствия столкновения пассажирского автобуса «Москва — Стаханов» и бензовоза в Миллеровском районе. Движение на 868 км автодороги М-4 «Дон» восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Огнеборцы оказали помощь пассажирам и произвели смыв топлива. В ликвидации последствий приняли участие 14 человек и пять единиц техники.

Кроме четырех получивших ранения, пассажиры на резервном автобусе убыли в пункт назначения.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по факту аварии прокуратурой организована проверка.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все