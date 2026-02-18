В Буйнакском районе Дагестана пять человек пострадали в ДТП

В Буйнакском районе накануне вечером, 17 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе «Буйнакск – Кизилюрт». Об этом сообщает Госавтоинспекция Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, 24-летний житель Буйнакска за рулем автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 26-летнего жителя Кизилюрта.

В результате столкновения с различными телесными повреждениями в больницу доставлены водитель Priora и четверо его пассажиров, в том числе 14-летний подросток.

Константин Соловьев