В Оренбуржье руководитель учреждения ветеринарии не смог обжаловать свое увольнение по утрате доверия

Оренбургский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы руководителя учреждения ветеринарии Красногвардейского района на решение суда первой инстанции о прекращении трудовых отношений в связи с утратой доверия. Решение Красногвардейского районного суда осталось без изменений, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Как сообщают в надзорном ведомстве, районная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что начальник государственного бюджетного учреждения дважды премировал себя в повышенном размере вопреки установленному порядку. Руководитель не принял мер для урегулирования конфликта интересов.

Руфия Кутляева