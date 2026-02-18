Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае во встречном столкновении погиб водитель «Лада Гранта»

На 573 км. автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь в Шпаковском округе во встречном столкновении автомобилей погиб водитель «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, водитель автомобиля koda на встречной полосе допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате аварии 58-летний водитель автомобиля «Лады» скончался в автомобиле скорой помощи.

Установлено, что за рулем автомобиля koda находился 32-летний водитель, имеющий стаж вождения 11 лет. На момент аварии был трезв.

На месте ДТП работает следственно-оперативная работа группа и наряды Госавтоинспекции.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все