Полиция не подтвердила информацию о стрельбе по остановкам в Таганроге

Полиция не подтвердила факт стрельбы из пневматического оружия по остановкам в Таганроге после проверки публикации в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители обратили внимание на материал, где утверждалось, что неустановленные лица якобы обстреляли две остановки в городе. После получения информации сотрудники выехали на место предполагаемого инцидента.

«В результате проведенного осмотра факт применения пневматического оружия не подтвердился. В настоящее время проводится проверка», — говорится в сообщении МВД.

Константин Соловьев

