Экс-сотрудника УФНС Кубани осудили за взяточничество и разглашение налоговой тайны
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменений приговор Первомайского районного суда Краснодара, признавший бывшего заместителя начальника отдела камерального контроля УФНС по Краснодарскому краю Вячеслава Соловьева виновным в разглашении налоговой тайны и получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, в октябре 2022 года фигурант Соловьев согласился за вознаграждение в 1,5 тыс. руб. за каждый документ систематически передавать третьим лицам сведения о налогоплательщиках, в отношении которых велось отдельное уголовное производство. Используя доступ к информационным ресурсам ФНС, он передал данные семи организаций и получил взятку в размере 10,5 тыс. руб.
Первомайский суд назначил Вячеславу Соловьеву наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в тридцатикратном размере взятки — 315 тыс. руб., а также лишения права занимать должности на государственной службе на три года. Апелляционная инстанция признала приговор законным, судебный акт вступил в силу.