Реформу поставили на паузу

Три заместителей губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева — Александр Фетисов, Вячеслав Романов и Дмитрий Яковлев — спустя два месяца после вступления в законную силу указа главы региона об отставке областного правительства остаются в статусе врио. Согласно уставу Самарской области, губернатору необходимо согласовать их кандидатуры для назначения на должность с депутатами Самарской губернской думы. Единственный раз после отставки правительства губернатор посетил заседание областного парламента 23 декабря, когда депутаты согласовали на пост главы областного правительства Виталия Шабалатова и на должность замгубернатора — Антона Емельяненко. По словам политологов, для решения управленческого кризиса потребуется время.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал реформу правительства «для укрепления управленческого контура» полгода назад, в августе 2025 года. В октябре глава региона заявил, что вместо шестерых вице-губернаторов будут четыре заместителя губернатора, один из которых будет возглавлять правительство. Однако позже выяснилось, что заместителей будет пять, включая главу кабмина. Как анонсировалось, каждый из заместителей будет курировать определенный блок, например, экономический, внутриполитический, или же руководить администрацией губернатора. Все они, как пояснил губернатор, станут членами правительства Самарской области. Дополнительно в состав правительства войдут главы трех городов: Самары, Тольятти и Сызрани. Как отметил глава региона, руководящий состав правительства региона будет сокращен на 20%, а сотрудников в министерствах станет меньше на 10%.

В середине декабря Вячеслав Федорищев подписал указ «Об отставке правительства Самарской области», который вступил в силу 16 декабря. Через несколько дней, 18 декабря, стало известно, что губернатор внес на рассмотрение Самарской губернской думы кандидатуру Виталия Шабалатова для согласования на должность первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства региона. Согласно п. 5.3 ст. 67 устава Самарской области, губернатор Самарской области назначает своих заместителей по согласованию с губдумой. На тот момент главой облправительства был Михаил Смирнов, но еще в сентябре 2025 года Вячеслав Федорищев заявил СМИ, что господин Смирнов покинет свой пост. Уходя в отставку, Михаил Смирнов отметил, что в регионе развивается управленческий кризис, и «настоящее созидание в такой искореженной среде стало невозможным».

В июле 2025 года бывший первый зампредседателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов был назначен заместителем председателя правительства Самарской области. Ему доверили курировать вопросы дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. В том же месяце пост главы минтранса региона покинул Сергей Карпов. Сейчас это министерство возглавляет Артур Абдрашитов, бывший министр туризма региона. По данным на сайте ведомства, он по-прежнему находится в статусе врио.

В конце декабря депутаты согласовали кандидатуры Виталия Шабалатова и Антона Емельяненко. Все 43 присутствовавших на заседании парламентария проголосовали единогласно. Примерно тогда же стало известно, что зампредседателя правительства Самарской области Михаил Белоусов назначен первым заместителем руководителя администрации губернатора. Должность зампреда областного правительства Михаил Белоусов занял в январе 2025 года, после того как покинул пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. До 2024 года Михаил Белоусов был заместителем генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара». Пост главы администрации губернатора Самарской области занимает Антон Емельяненко. Трое остальных замов — Александр Фетисов, Вячеслав Романов и Дмитрий Яковлев — до сих пор трудятся в статусе врио.

Другим кадровым решением, последовавшим после отставки правительства региона, стало объединение министерства по вопросам правопорядка и противодействию коррупции, которое возглавлял с января 2025 года Ренат Валиуллин, с министерством региональной безопасности. Похожие планы в отношении ряда министерств губернатор озвучивал еще в сентябре.

На этой неделе стало известно еще об одном кадровом решении: пост врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра цифрового развития и связи Самарской области покинул Сергей Одобеску, который занял эту должность два месяца назад. До минцифры господин Одобеску был директором Института цифрового развития Самарского государственного медицинского университета. Предыдущий глава министерства Самарской области Виктор Злобич возглавил департамент цифрового развития в Севастополе.

По словам политолога Константина Калачева, в правительстве Самарской области действительно наблюдается управленческий кризис, но «его преодоление — процесс, растянутый по времени». «Оценки надо давать уже по итогам 2026 года. Рискну предположить, что текучка кадров будет продолжаться. Предполагаю, что системную проблему сложно решить одним-двумя назначениями. Нет универсальных людей, но есть универсальные команды. То, что три зама главы правительства остаются в статусе врио, говорит само за себя. Для экспертов остается вопросом, насколько новый глава правительства свободен в своих действиях, подборе кадров, насколько широки его полномочия»,— отмечает политолог.

По мнению доктора социологических наук Владимира Звоновского, число отставок в правительстве региона за помледнее время существенно не сократилось, поэтому о преодолении кадрового кризиса говорить рано.

Евгений Чернов