В Ульяновской области показатели заболеваемости гриппом демонстрируют снижение

По итогам минувшей недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ульяновской области снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 1,76%, сообщило управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 9 по 15 февраля среди населения региона зарегистрировано 6943 случая заболевания ОРВИ и гриппа (интенсивный показатель — 65,26 случая на 10 тыс. человек населения). При этом недельный показатель заболеваемости ниже эпидпорога по совокупному населению на 48,19%. Превышения эпидпорога не наблюдается ни в одной возрастной группе, отмечает управление РПН.

В Ульяновске на прошедшей неделе зарегистрировано 5450 случаев заболевания ОРВИ и гриппом (интенсивный показатель на 10 тыс. населения – 89,1), что ниже недельного эпидпорога на 1,01%.

Андрей Васильев, Ульяновск