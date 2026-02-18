На Ставрополье семью фермеров обвинили в хищении 24 млн рублей гранта

Отца и сына из Нефтекумского района обвинили в хищении гранта на развитие семейного крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, для незаконного получения гранта обвиняемые предоставили в региональный Минсельхоз фиктивные бизнес-план и документы, подтверждающие наличие собственных и заемных финансов, иных ресурсов, а также поддельную отчетность о целевом расходовании денег.

Полученными средствами фигуранты распорядились по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн