Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 регионов по спросу на ипотечную вторичку

Аналитики сервиса «Домклик» подвели итоги 2025 года и выявили, что Карачаево-Черкесия вошла в десятку регионов России с наибольшим спросом на вторичное жилье в ипотеку. В республике 55,1% всех ипотечных сделок пришлись именно на готовые квартиры и дома, а доля новостроек составила 44,9%. Эти цифры позволили региону замкнуть топ-10 по доле вторички в общем объеме ипотечных договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Эксперты объясняют такой спрос ограниченным предложением новых проектов и преимуществами готовой недвижимости. Застройщики в Карачаево-Черкесии сдали в 2025 году 334,6 тыс. кв. м жилья — это превысило плановые 280 тыс. кв. м, но темпы строительства все равно отстают от потребностей населения. Жители предпочитают вторичку из-за развитой инфраструктуры: близости школ, больниц и транспортных узлов, где новостройки часто проигрывают по расположению. Аналогичная ситуация сложилась в Георгиевске Ставропольского края, где вторичка дороже, но популярнее: покупатели готовы переплачивать за готовые объекты с налаженной городской средой.

В уходящем году Сбер выдал в республике свыше 1,5 тыс. ипотечных кредитов на 5,2 млрд рублей, из них 3,2 млрд рублей ушли на первичку — втрое больше, чем на вторичку. Общий объем ипотечного кредитования в Северо-Кавказском федеральном округе достиг 35 млрд рублей по почти 13 тыс. договоров, причем в Карачаево-Черкесии показатель составил 5,1 млрд рублей. Лидером по доле вторички стала Мурманская область с 91,2% сделок, за ней Камчатский край (80,3%) и Коми (67,7%). Интересно, что в топ попали и регионы-миллионники: Омская область (57,1%), Самарская (56,6%), Красноярский край (56%).

В СКФО вторичка заняла 40% рынка ипотеки, новостройки — 42%, остальное — загород. Спрос подогрели программы вроде семейной ипотеки под 6% на вторичку в малых городах с низкими темпами строительства. В республике доля семейной ипотеки достигла 88%, сумма превысила 1 млрд руб. за полугодие. По России выдачи выросли на 22% до 3 трлн руб. В Карачаево-Черкесии заемщики выбирают вторичку за надежность и меньшие риски, особенно в условиях, когда новостройки не всегда выигрывают по качеству.

Станислав Маслаков