Более 70% ростовчан совершают онлайн-покупки несколько раз в месяц

В Ростове-на-Дону более 70% местных жителей делают онлайн-заказы не реже нескольких раз в месяц. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Треть респондентов (31%) совершает покупки в сети несколько раз в неделю. Еще 21% опрошенных ростовчан делает заказы несколько раз в месяц, 16% — еженедельно, 10% — ежемесячно. Ежедневные покупки совершают 9% респондентов. Реже всего покупают онлайн 4% — раз в несколько месяцев или года, и лишь 1% вообще не пользуется интернет-магазинами.

По данным исследования, активность покупок зависит от возраста и пола. Так, среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет ежедневные заказы делают 12% респондентов, тогда как среди людей старше 65 лет — только 2%. Представители возрастной группы 45-64 года предпочитают покупать несколько раз в месяц (30% против 26% в среднем по выборке). Женщины активнее мужчин совершают покупки несколько раз в неделю — 30% против 18%.

Большинство ростовчан (42%) предпочитает делать заказы вечером дома. Еще 41% не привязывается к определенному времени. В рабочие перерывы или перерывы в учебе покупают 19% респондентов, в выходные — 17%, сразу после работы или занятий — 3%.

Отмечается, что онлайн-реклама влияет на решения о покупках у 73% работающих жителей города. Для 15% респондентов реклама служит одним из главных критериев выбора. Еще 23% рассматривают ее как вспомогательный ориентир наряду с ценой и характеристиками товара. Треть опрошенных (35%) иногда учитывает рекламные предложения при выборе. При этом 27% респондентов заявили, что выбирают товары самостоятельно, не ориентируясь на рекламу.

Константин Соловьев