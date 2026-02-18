Обрушением потолка в аварийном доме в Астрахани заинтересовался глава СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с аварийным домом на ул. Фиолетова/ул. Кибальчича, 17/1 в Астрахани и поручил возбудить уголовное дело. На днях там обрушилась часть потолка в одной из квартир, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Дом 1917 года постройки был признан аварийным в 2022 году. Несмотря на вступившее в 2024 году судебное решение о сносе и расселении, жильцам другое жилье все еще не предоставили. В доме прогнили и разрушаются конструкции. Недавно на кухне одной из квартир обрушился кусок потолочного перекрытия в тот момент, когда за столом сидели люди.

По сведениям прокуратуры, в реестре муниципального имущества находится три квартиры в данном доме. В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка действиям (или бездействию) органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и реализации мер по расселению аварийного дома.

Многоквартирный двухэтажный дом по адресу ул. Фиолетова/ул. Кибальчича, 17/1 является объектом культурного наследия «Усадьба Лаврешкина Д. Е., кон. XIX века». Здание признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно распоряжению N 380-р от 09.03.2022 г. администрации МО «Город Астрахань». Площадь дома — 194,2 кв. м. Год постройки — 1917-й.

Марина Окорокова