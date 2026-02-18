В Самаре планируют повысить тарифы на речные пассажирские перевозки

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области планирует в 2026 году повысить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Проект приказа, который проходит антикоррупционную экспертизу, опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В документе речь идет о рейсах из Самары (Речной вокзал) в села Рождествено, Зольное, Винновка и Ширяево. Стоимость билетов станет выше от 10 руб. до 18 руб. в зависимости от расстояния. В среднем рост предельных тарифов составит 10 %.

Например, цена билета для взрослого по маршруту Самара — Рождествено (с остановочным пунктом Проран), согласно проекту приказа, составит 120 руб., для ребенка — 60 руб. До Ширяева можно будет добраться за 170 руб. для взрослого и 85 руб. для ребенка. Стоимость билет на маршрут Самара — Зольное составит 210 руб. для взрослого и 105 руб. для ребенка.

Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров.

Сабрина Самедова