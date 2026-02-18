Замглавы Новокуйбышевска оштрафован за неубранный снег на дорогах

Прокуратура привлекла к административной ответственности заместителя мэра Новокуйбышевска Виталия Румянцева. Основанием для этого стал неубранный снег на дорогах города, сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверка показала, что на проезжей части и обочинах дорог образовались снежные накаты. Кроме того, проезжая часть стала скользкой, и движение затрудняют снежные валы. Они ограничивавшие видимость и затруднявшие движение транспорта и пешеходов. Эти условия не соответствовали требованиям федерального законодательства.

В отношении заместителя главы Новокуйбышевска по вопросам городского хозяйства возбуждено административное дело о несоблюдении требований безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 12.34 КоАП). По итогам рассмотрения материалов чиновника оштрафовали на 30 тыс. руб.

Георгий Портнов