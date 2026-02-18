Миниатюрные удмуртские «Бабушки из Бураново» появились в музее-диораме в Москве

В московском музее-диораме «Царь-макет» разместили миниатюрную версию группы «Бабушки из Бураново» из Удмуртии в масштабе 1:87, сообщает пресс-служба музея. Посмотреть на бурановских бабушек можно ежедневно в Москве недалеко от ВДНХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба “Царь-макета” Фото: пресс-служба “Царь-макета”

«По сюжету сценки участники группы вместе с баянистом переходят дорогу в одной из мини-деревень на макете страны и напевают свой легендарный хит “Вечеринка для всех”»,— отмечают в пресс-службе музея.

Макет отсылает к фото оригинального состава «Бурановских бабушек», где они переходят дорогу как на обложке альбома «Beatles». Снимок вошел в число победителей в конкурсе «Thе Best of Russia» в 2016 году.

Напомним, первый состав «Бурановских бабушек» занял в 2012 году второе место на конкурсе «Евровидение» в Баку с композицией Party for Everybody («Вечеринка для всех»). В настоящее время он выступает под названием «Бабушки из Бураново».

Анастасия Лопатина