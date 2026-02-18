На морские перевозки между Новороссийском и Сочи выделили более 135 млн рублей

В 2026 году на осуществление морских пассажирских перевозок между Новороссийском, Геленджиком и Сочи предусмотрели 135,9 млн руб. Об этом сообщает Минтранс России.

По данным Министерства транспорта, Росморречфлот завершил отбор получателей субсидий на пассажирские перевозки в границах Черного и Азовского морей. На морские маршруты в общей сложности выделили 216,7 млн руб., 135,9 млн из которых предусмотрены для осуществления перевозок по маршруту «Новороссийск-Геленджик-Сочи».

По линии «Сочи-Сухум» организатор перевозки пассажиров получит 80,8 млн руб. В прошлом году общая сумма финансирования составила 135,5 млн руб. по субсидиям. Компании-перевозчики обслужили более 18 тыс. пассажиров по итогам 2025 года.

София Моисеенко