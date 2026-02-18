В Самарской области вырос спрос на бани и сауны

Аномальные холода, установившиеся в январе текущего года на большей части России, привели к резкому росту спроса на бани и сауны. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Как отметили в компании, в среднем по стране число банных чеков выросло в 1,2 раза. По данным аналитического сервиса «Первый ОФД» (Продажи.рф, входит в группу ВТБ), в январе россияне сходили в баню около 100 тыс. раз, потратив на это свыше 220 млн руб.

В Самарской области спрос вырос на 70%. В регионе два новых банных комплекса добавили около 450 чеков. В соседнем Татарстане спрос увеличился на 60%.

Андрей Сазонов