Три человека пострадали в результате ДТП с маршруткой в Новороссийске

Трое пассажиров маршрутного такси, включая несовершеннолетнюю девушку, обратились с медицинское учреждение после ДТП с участием общественного транспорта. Полиция инициировала проведение проверки, о чем сообщили в управлении транспорта Новороссийска.

Авария с участием маршрутного такси «Натухаевская-Новороссийск» и автомобиля с полуприцепом произошла утром 17 февраля. По предварительным данным Госавтоинспекции Новороссийска, водитель маршрутки двигался со стороны улицы Ленина в сторону улицы Луначарского по Анапскому шоссе и не выдержал безопасную дистанцию с транспортным средством, ехавшим впереди.

Сотрудники полиции осуществляют проверку по факту произошедшего. В отношении водителя общественного транспорта составили административный материал.

София Моисеенко