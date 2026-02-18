Три человека пострадали в результате ДТП с маршруткой в Новороссийске
Трое пассажиров маршрутного такси, включая несовершеннолетнюю девушку, обратились с медицинское учреждение после ДТП с участием общественного транспорта. Полиция инициировала проведение проверки, о чем сообщили в управлении транспорта Новороссийска.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария с участием маршрутного такси «Натухаевская-Новороссийск» и автомобиля с полуприцепом произошла утром 17 февраля. По предварительным данным Госавтоинспекции Новороссийска, водитель маршрутки двигался со стороны улицы Ленина в сторону улицы Луначарского по Анапскому шоссе и не выдержал безопасную дистанцию с транспортным средством, ехавшим впереди.
Сотрудники полиции осуществляют проверку по факту произошедшего. В отношении водителя общественного транспорта составили административный материал.