Владимир Соловьев предложил создать спецслужбу по борьбе с мошенниками

На форуме «Кибербезопасность в финансах» предложили создать специальное агентство с полномочиями спецслужбы для борьбы с мошенничеством. Предложение в ходе дискуссии озвучил ведущий Владимир Соловьев, его поддержали участники обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Соловьев на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Соловьев на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в банках не хватает возможности обмена информацией для разработки антифрод-механик. У «Сбера» при этом уже есть собственная платформа, которая отслеживает признаки мошеннических действий с учетом около 1,5 тыс. критериев. «Для нас является большой роскошью жить в мире, где мы в разных колодцах, нам нужно объединять усилия и технологии»,— сказал господин Кузнецов.

По его словам, в большинстве стран мира есть самостоятельные ведомства, которые занимаются борьбой с кибермошенничеством. В России оно могло бы объединить наработки банков, МВД, Минцифры.

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Петр Фрадков заметил, что специфика России в том, что значительная часть мошеннических операций — трансграничные. «Операторы связи все хорошо видят. Если бы они передавали эту информацию в МВД, там могли бы реагировать»,— добавил Станислав Кузнецов. По его словам, важно отслеживать также, как иностранные номера превращаются в российские во время мошеннических звонков. Депутат Государственной думы Анатолий Аксаков заметил, что сейчас операторы предупреждают о возможно мошеннических звонках, но следует блокировать их вовсе.

Обобщая названные участниками дискуссии проблемы, Владимир Соловьев предложил отслеживать продажу сим-боксов, которые используют злоумышленники для совершения большого числа звонков, а также увеличивать наказания всем участникам мошеннических цепочек. «Это мафиозные структуры, которые выкачивают из России сотни миллиардов рублей»,— заявил он, предложив рассматривать мошенников как преступные группировки. В качестве действенных методов ведущий также назвал удары «калибрами» по колл-центрам мошенников и передачу до 10% украденных средств полицейским, которые расследуют дела, чтобы компенсировать их низкие зарплаты.

Форум «Кибербезопасность в финансах» проходит в Екатеринбурге с 18 по 20 февраля. На площадке собрались более 1,6 тыс. участников — представителей Центробанка и федеральных органов власти, экспертов из банков и компаний в сфере информационной безопасности.