На Ставрополье в пользу пострадавшего на производстве взыскали 500 тысяч рублей
По иску прокуратуры пострадавшему на производстве Кочубеевского округа выплатили 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что прессовщик литых бумажных изделий получил травмы в результате несчастного случая в результате нарушений требований охраны труда.
«Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб., которое рассмотрено и удовлетворено»,— отметили в ведомстве.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.