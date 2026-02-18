Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье в пользу пострадавшего на производстве взыскали 500 тысяч рублей

По иску прокуратуры пострадавшему на производстве Кочубеевского округа выплатили 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что прессовщик литых бумажных изделий получил травмы в результате несчастного случая в результате нарушений требований охраны труда.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб., которое рассмотрено и удовлетворено»,— отметили в ведомстве.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн

