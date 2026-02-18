Челябинская прокуратура выдала 116 представлений из-за плохой уборки снега

С начала зимы прокуроры Челябинской области выдали более 400 предостережений руководителям управляющих компаний о недопустимости несвоевременной уборки территорий от снега. Кроме того, за фактические нарушения внесено 116 представлений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Представления прокуроры вносили при несвоевременной уборке снега во дворах, общественных пространствах, на крышах домов и социальных объектов, а также из-за отсутствия достаточного количества работников и техники у управляющих компаний. Виновных в нарушениях лиц привлекли к ответственности.

С наступлением весны прокуратура начнет контролировать своевременную уборку льда с крыш, фасадов зданий, водосборных желобов и водостоков.

Ольга Воробьева