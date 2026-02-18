В Миассе газораспределительная организация прекратила завышать цены на услуги

Челябинское УФАС России выдало предупреждение компании «Тополь М», обслуживающей большую часть газового оборудования в Миассе, и запретило устанавливать завышенную стоимость услуг. Организация исполнила требования, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Поводом для проверки компании стали жалобы местных жителей. Они сообщили, что организация завышает стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Выяснилось, что при формировании цен предприятие использовало произвольный коэффициент, включающий в себя различные группы расходов. По закону же рассчитывать цены необходимо с помощью прямого суммирования затрат. Как отмечает антимонопольная служба, применение обезличенного индекса не позволяет проверить его экономическую обоснованность и соответствие реальным расходам организации. Компании выдали предупреждение, которое она исполнила.

Виталина Ярховска