В январе на Кубани выдали более 7 тысяч товарных кредитов на 530 млн рублей

В январе 2026 года российские банки выдали 197,9 тыс. POS-кредитов на общую сумму 13,78 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро. По сравнению с декабрем 2025 года количество выдач сократилось на 15%, объем — на 14%, в годовом выражении число кредитов осталось практически на прежнем уровне (198,7 тыс.), а сумма выдач выросла на 9%. На Кубани в первый месяц 2026 года выдали более 7 тыс. товарных кредитов на 530 млн руб.

Средний размер товарного кредита увеличился до 70 тыс. руб. против 69 тыс. в декабре и 64 тыс. год назад. Средний срок кредитования сохранился на уровне 15 месяцев, полная стоимость кредита опустилась до 24,88% с 26% в декабре.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что январский спад является сезонным, а влияние других факторов, включая высокие ставки и макропруденциальные ограничения ЦБ, остается стабильным. Девятипроцентный рост объема выдач в денежном выражении объясняется инфляцией, а не увеличением реального кредитования.

Лидерами по объему POS-кредитов в январе стали Москва — 15,26 тыс. кредитов на 1,25 млрд руб., Московская область — 12,06 тыс. на 959 млн руб., Санкт-Петербург — 7,76 тыс. на 603 млн руб., Краснодарский край — 7,71 тыс. на 530 млн руб. и Свердловская область — 6,28 тыс. на 422 млн руб.

Наибольшие средние суммы кредитов зафиксированы в Чечне (95 тыс. руб.), Дагестане (85 тыс.), Тыве и Москве (по 82 тыс.). Самый продолжительный срок кредитования установлен в Адыгее — 22 месяца, самый короткий — в Севастополе, 11 месяцев.

Вячеслав Рыжков