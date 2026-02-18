В Омской области беженцев из Сирии освободили от выплаты туристического налога

Депутаты омского горсовета одобрили внесение изменений в решение «О туристическом налоге на территории Омска». Инициатива предполагает освобождение от туристического налога ряда категорий граждан.

«Это граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, эвакуированные из Сирийской Арабской Республики и находящиеся в пунктах временного размещения и питания на территории Омска», — пояснил председатель горсовета Владимир Корбут.

В конце ноября 2025 года министерство региональной безопасности Омской области заключило контракт с ООО «Восток» на проживание и питание 42 беженцев из Сирии в гостинице «Три охотника». Его стоимость составила 5 млн руб., средства предоставлены из областного бюджета. Срок действия договора установлен с 1 января по 31 марта 2026 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», туристический налог был введен решением горсовета в октябре 2024 года. В 2025 году он взимался в размере 1% от стоимости проживания, далее его размер будет увеличен до 5% в 2029 году. В январе прошлого года жителей Омска освободили от уплаты налога.

