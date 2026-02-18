Бизнесмена подозревают в хищении 5,5 млн рублей при ремонте больницы на Ставрополье

В Буденновском округе индивидуальный предприниматель из Буденновского округа подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении капитального ремонта больницы в селе Архангельском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным правоохранителей, в июле 2024 года 37-летний бизнесмен заключил госконтракт с медицинским учреждением на капитальный ремонт здания. Однако подрядчик составил ложные документы о приемке работ, включив в них услуги, которые фактически не выполнялись.

Кроме того, предприниматель завысил стоимость реконструкции на основании сметных расчетов. Ущерб бюджету учреждения оценили в около 5,5 млн руб.

Следственный комитет продолжает сбор доказательств.

Константин Соловьев