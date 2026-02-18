EXEED RX: создан для безопасности и комфорта

Иногда решение о покупке автомобиля принимается исходя из внешнего дизайна или бренда.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас"

Но затем начинается реальная эксплуатация: плотный поток утром и вечером, пробки днем, трасса в выходные. При этом погода может преподносить сюрпризы: жара летом, дождь осенью, мокрый снег зимой, слякоть весной. В такие моменты бренд и дизайн отходят на дальний план, становятся важными безопасность и комфорт.

EXEED RX гармонично сочетает в себе все вышеперечисленное: и проработанный дизайн, и доказавший свою надежность бренд, и высокий уровень безопасности, и абсолютный комфорт.

В EXEED понимают, что безопасность — это не только электронные помощники. В первую очередь важна «база»: как автомобиль подготовлен к неожиданным ситуациям и насколько продумана пассивная защита. В RX это воплотилось в комплексном подходе: крепкая конструкция кузова (автомобиль получил максимальные 5 звезд в Euro NCAP), продуманная посадка, понятная эргономика, хорошая обзорность и удобная настройка рабочего места водителя. Благодаря этому удалось избежать факторов, которые отвлекают, мешают и утомляют, а значит — у водителя повысился запас внимания на дороге.

В современных реалиях водитель чаще всего устает от бесконечного потока на дороге: перестроений, плотного трафика, неожиданного торможения и постоянного контроля «слепых» зон. И здесь важна помощь ассистентов, которые работают мягко и предсказуемо: подсказывают, предупреждают, поддерживают, но не превращают поездку в борьбу за право управления машиной. RX настроен так, чтобы водитель самостоятельно принимал решения, но и чувствовал поддержку автомобиля в большинстве сценариев — когда нужно держать дистанцию, вовремя заметить опасный момент или перестроиться.

Дождь и снег, мокрый и скользкий асфальт, отсутствие придорожного освещения, грязь — вот из чего нередко состоит поездка. Поэтому системы безопасности должны уверенно работать не в идеальных условиях, а именно тогда, когда видимость слабая и сцепление с дорогой может меняться от участка к участку, требуя постоянного контроля и изменения манеры езды. В таких ситуациях особенно ценится уверенное, стабильное поведение автомобиля и предсказуемые реакции на руление и торможение. Плюс ко всему, важны вещи, о которых обычно вспоминают уже в критичных ситуациях: хороший свет фар, уверенный обзор и парковочные помощники, которые помогают уверенно маневрировать там, где места недостаточно или могут быть препятствия, которые невозможно увидеть в зеркала заднего вида.

Комфорт в RX органично переплетается с безопасностью. Когда посадка удобная, органы управления логичны, климат-контроль работает ровно, а в салоне отсутствуют посторонние шумы — поездка не выматывает. Особенно критично это в пробках и на трассе: водитель меньше напрягается, лучше сохраняет концентрацию и не раздражается из-за мелочей. Автомобиль ощущается по-настоящему удобным, когда комфортно не только водителю. Поездки с семьей доказывают, что на самом деле важно: пространство, температура в салоне, удобная посадка на втором ряду, различные мелочи вроде кармашков и мест для гаджетов. В RX к семейному сценарию использования автомобиля подошли с умом: пассажирам легко устроиться, вентиляция и обогрев сидений доступны как на первом, так и на втором ряду, по паре USB-разъемов доступны и спереди, и сзади. Технологии в автомобиле сегодня играют решающую роль. Особенно когда они не требуют привыкания и не отвлекают от дороги. Удобная мультимедиа, доступные способы связи со смартфоном, камеры, встроенный видеорегистратор и парковочные помощники — все это работает в EXEED RX с единственной целью: сделать поездку легче и спокойнее.

EXEED RX — продуманный автомобиль для тех, кому важны спокойствие и удобство в ежедневной эксплуатации. Безопасность в нем — это комплекс взаимосвязанных решений: от базовой «физики» и понятной эргономики до ассистентов, которые поддерживают в потоке и при непогоде. А высокий уровень комфорта дарит ощущение, что автомобиль заботится о вас.

