«Локомотив-Кубань» переиграл «Бетсити Парму»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Перми со счетом 88:81 одержал победу над «Бетсити Пармой» в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 2025/2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Бетсити Парма» Фото: БК «Бетсити Парма»

В этом сезоне железнодорожники дважды уступали в Перми: в Единой лиге ВТБ и международном турнире Winline Basket Cup. В этот раз встречались соседи по турнирной таблице: краснодарцы занимали четвертое место, а пермяки — пятое. При этом оба соперника продолжают вести борьбу за топ-3 чемпионата.

Из-за невынужденных потерь и проблем с реализацией первая четверть выдалась не самой результативной, но хозяева повели 17:15. Во втором отрезке соперники также играли на встречных курсах, но в низком темпе, не способствующем высокой результативности. После 20 минут игры кубанцы уступали со счетом 33:39.

В перерыве наставник «Локомотива-Кубань» Томислав Томович смог внести коррективы в игру своих подопечных. Южане выглядели свежее после отдыха, взвинтили темп и к заключительному отрезку были в роли лидера +3 очка. В оставшееся время краснодарцы довели встречу до необходимой победы со счетом 88:81.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Кирилл Темиров, который набрал 21 очко. У Джеремайи Мартина 17 очков и 10 передач. Антон Квитковских набрал 12 очков и 6 подборов.

После 29 матчей подопечные Томислава Томовича располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В следующем туре «Локомотив-Кубань» 22 февраля в Краснодаре встретится с ЦСКА.

Евгений Леонтьев