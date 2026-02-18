Жителя Можги осудили за уклонение от призыва на военную службу

Можгинский райсуд вынес приговор 24-летнему жителю Можги за уклонение от призыва на военную службу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, он был признан виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что в октябре 2025 года подсудимый получил повестки о явке в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования, но не явился в назначенное время, не имея законных оснований для освобождения от службы.

Подсудимый признал свою вину, и дело было рассмотрено в особом порядке. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб.

Анастасия Лопатина