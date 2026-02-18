Ставрополье заняло шестое место по объемам ввода многоквартирных домов

В январе 2026 года в Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 124 тыс. кв. м жилья. С этим показателем регион занял шестое место в России. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В то же время регион продемонстрировал худшую динамику среди регионов — лидеров по вводу. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, объем ввода многоквартирных домов сократился на 31%.

В январе 2026 года лидером по вводу жилья стала Москва — 368 тыс. кв. м, что на 59% больше год к году. На втором месте оказался Татарстан с показателем в 243 тыс. кв. м, рост составил 741%. Замыкает тройку лидеров Свердловская область, где ввели 209 тыс. кв. м, что на 379% больше, чем годом ранее.

Наталья Белоштейн