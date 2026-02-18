Ульяновские полицейские арестовали скрывавшегося обвиняемого в наркоторговле

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД РФ по Ульяновской области при поддержке бойцов Управления Росгвардии задержали на территории Республики Татарстан 24-летнего гражданина, находившегося в федеральном розыске, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, этого человека ранее, в мае 2025 года, уже задерживали сотрудники наркоконтроля. Тогда следственными органами УМВД было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков (ч. 1 ст 228.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Однако обвиняемый, которому была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, скрылся от следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск. При проведении мероприятий по поиску беглеца полицейским стало известно, что злоумышленник, предположительно, скрывается в Буинске Республики Татарстан. При проверке данные сведения подтвердились: он был задержан, и на этот раз судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск