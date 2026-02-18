В одном из санаториев Курганской области произошел пожар

Сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области тушили пожар в корпусе санатория в Звериноголовском округе.

По данным пресс-служба ведомства, информация о возгорании поступила утром 18 февраля в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ведомства. Пожар произошел в санатории «Сосновая роща» в поселке Искра. В тушении участвовали 19 человек и семь единиц техники. Открытое горение ликвидировано около 11 часов утра.

Об эвакуации людей, пострадавших и причинах возгорания ГУ МЧС по региону не сообщает.

Виталина Ярховска