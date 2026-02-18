В Оренбуржье девятилетняя девочка получила повреждения, упав со снежной горки

Во вторник, 17 февраля, в лечебное учреждение Орска была госпитализирована девятилетняя жительница Гайского округа с диагнозом «перелом грудного отдела позвоночника», сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в полиции, со слов матери девочка получила телесные повреждения, упав по собственной неосторожности со снежной горки. Сотрудниками полиции проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева