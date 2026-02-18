Ставропольский производитель бетона обанкротился из-за долга в 10 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом производителя сухих бетонных смесей ООО «Арида-Микс» с общим долгом свыше 10,3 млн руб. перед налоговой службой. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФНС по Ставропольскому краю подало заявление о несостоятельности предприятия из-за задолженности в сумме 10,3 млн руб. Долг включает налоги на сумму 8,3 млн руб., пени — 1,9 млн руб. и штрафы — 85,8 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Армада-Микс» зарегистрировано в 2020 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — производство сухих бетонных смесей. Учредитель — Анжела Григорьян. Уставный капитал общества составляет 110 тыс. руб. Выручка компании за 2023 год составляет 84,5 млн руб., убыток — 30 млн руб.

Задолженность образовалась из-за неуплаты налога на прибыль, НДФЛ, страховых взносов, НДС и транспортного налога за 2022-2024 годы. В августе 2023 года налоговая служба вынесла решение о взыскании 4,6 млн руб. с расчетных счетов компании.

Суд установил, что предприятие фактически не ведет хозяйственную деятельность. Последнюю отчетность с нулевыми показателями компания подала в марте 2024 года за 2023 год. На расчетных счетах отсутствует движение средств, подтверждающее активность должника.

При проверке в сентябре 2025 года налоговики не обнаружили ООО «Арида-Микс» по заявленному адресу на проспекте Кулакова в Ставрополе. Служба судебных приставов также не смогла найти имущество должника.

Компания в письменной позиции утверждала, что продолжает работать и располагает активами для проведения банкротных процедур. Однако суд не нашел подтверждений этим доводам.

Конкурсным управляющим назначена Анна Кощенкова, член ассоциации «Эгида». Процедура конкурсного производства продлится шесть месяцев. Требования налоговой службы включены во вторую и третью очереди реестра кредиторов.

Отчет о результатах конкурсного производства суд рассмотрит 20 июля 2026 года.

Тат Гаспарян