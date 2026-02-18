В Свердловской области в течение месяца возможны перебои в работе телевидения

Кратковременные перерывы трансляций телевидения и радио возможны с 18 февраля по 12 марта по всей Свердловской области, следует из информации свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как указано на сайте, из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим с 18 февраля по 12 марта возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 5 минут. Речь идет о программах РТРС-1, РТРС-2 с 13:32 до 14:29 по местному времени.

Также из-за работ на станциях могут быть проблемы с сигналом РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ» сегодня в Ирбите до 16:00.

19 февраля в Нижнем Тагиле с 9:00 до 17:00 могут возникнуть перебои в вещании станций «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Воскресение», «Радио ВЕРА», «Радио Сибирь», «Наше радио», радио «Шансон». В Сухом Логу в этот же период времени перерывы в трансляции возможны в работе РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна ФМ», «СЛОГ ФМ».

В Сосновском 19 февраля перебои возможны с 12:00 до 14:00 в работе РТРС-1, РТРС-2.