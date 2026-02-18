На канализование трех улиц Новороссийска выделили 89 млн рублей

В Новороссийске проведут систему водоотведения на улицах Раевского, Планеристов и Фабричная. На эти цели из муниципального бюджета выделили более 89 млн руб., о чем свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».

Работы по канализованию улиц будут осуществляться в семь этапов и продлятся до 14 апреля 2027 года. На выполнение работ в 2026 году предусмотрели финансирование в размере 55,1 млн руб., в 2027 году сумма составит 33,9 млн руб. Согласно проектной документации, канализование будет проводиться на участке протяженностью 1,5 тыс. м от улицы Раевского до улицы Рыжова с последующим подключением к существующей сети в районе дома №29 по улице Алексеева.

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий по охране атмосферного воздуха и земельных ресурсов. Подрядчику запрещается оставлять технику, не задействованную в проведении работ, в ночное время, а также проводить длительную работу без нагрузки двигателей внутреннего сгорания. Исполнитель обязуется установить на применяемом оборудовании специальные пылеулавливатели с высокой степенью очистки, производить поливы территории в теплое время года и завершить работы благоустройством участка.

На территории, где будут осуществляться работы по канализованию, планируется организовать движение транспорта по запланированной схеме.

София Моисеенко