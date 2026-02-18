Судебные приставы Удмуртии взыскали более 100 млн рублей ущерба в 2025 году

Более 100 млн руб. в счет погашения ущерба, нанесенного преступлениями, взыскали судебные приставы Удмуртии в 2025 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, на исполнении у приставов находилось более 13 тыс. исполнительных производств по возмещению ущерба.

Главный судебный пристав Удмуртии Игорь Наговицын сообщил, что взыскания касались средств, потраченных на лечение и восстановление имущества. В случаях, когда должники отбывают наказание в местах лишения свободы, документы направляются в исправительные учреждения для удержания части заработка.

«Исполнительные производства по взысканию задолженности за вред, причиненный преступлением, находятся на контроле у судебных приставов Удмуртии»,— отметил Игорь Наговицын.

Анастасия Лопатина