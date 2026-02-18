В Ставропольском крае минимальная продуктовая корзина подорожала за месяц на 2%

Минимальная продуктовая корзина на Ставрополье в январе подорожала примерно на 200 рублей и вплотную приблизилась к отметке 7,7 тыс. руб. в расчете на человека в месяц. По оценкам Северо-Кавказстата, рост за месяц составил около 2%, что эквивалентно инфляции в 24% годовых. При этом регион уже несколько месяцев подряд держится выше среднероссийского уровня стоимости минимального набора продуктов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В конце 2025 года Северо-Кавказстат фиксировал цену минимального продуктового набора в Ставропольском крае на уровне 7 474 руб., что примерно на 100–105 руб. больше, чем в ноябре, и на 3,7% выше, чем годом ранее. В среднем по России такой набор в декабре стоил 7 347 руб., в Северо-Кавказском округе — 7 036 руб., в Южном федеральном — 7 060 руб., то есть край стабильно выходит за пределы как окружных, так и федеральных ориентиров. В январе 2026 года стоимость корзины на Ставрополье превысила 7,6 тыс. руб. и, по данным территориальной статистики, вплотную подошла к 7,7 тыс. руб., тогда как по России она удерживается около 7,5 тыс. руб., в СКФО — примерно 7,1 тыс., в ЮФО — 7,2 тыс. руб.

Статистика показывает, что ускорение началось еще в начале 2025 года: в январе минимальный набор продуктов на Ставрополье обходился в 7 298 руб., в феврале — уже в 7 472 руб., а к марту вырос до 7 680 рублей, прибавив за один месяц 2,37% и более 6,5% к декабрю 2024 года. Таким образом, январский скачок 2026 года стал продолжением ползущего роста, который тянется уже второй год подряд и регулярно опережает динамику по стране и по округу. Северо-Кавказстат связывает часть ускорения с подорожанием отдельных категорий продовольствия: в январе 2026 года, например, резко выросли цены на свежие овощи, прежде всего огурцы, помидоры и картофель, что напрямую бьет по стоимости стандартной потребительской корзины.

По данным еженедельного мониторинга за период 20–26 января 2026 года, средняя цена помидоров в Ставропольском крае поднялась до 268 руб. за килограмм, прибавив за неделю 6,27%. Картофель за тот же период подорожал до 52 руб. за килограмм, рост составил 3,48%, огурцы по стоимости превысили некоторые виды мяса. Стандартная корзина из базового набора продуктов с декабря 2025 года подорожала примерно на 11% — с 1 873 до 2 078 руб., что отражает влияние именно овощной группы и сопутствующей продукции. На фоне сезонного удорожания тепличных овощей и сохраняющегося давления издержек на логистику и производство даже краткосрочные скачки цен отражаются в статистике минимального набора, рассчитанного для малообеспеченных домохозяйств.

При этом дорожает не только продуктовый минимум. В регионе растет и стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, куда кроме продуктов входят одежда, обувь, белье, предметы первой необходимости, а также расходы на ЖКУ и другие базовые услуги. В конце 2025 года такой набор на Ставрополье оценивался примерно в 25,3 тыс. руб. на человека в месяц, к январю 2026 года его стоимость поднялась до 25,7 тыс. руб., добавив около 1% за месяц. Для сравнения, средний по России фиксированный набор в декабре прошлого года стоил около 26,1 тыс. руб., в Северо-Кавказском округе — около 23 тыс. руб.

Станислав Маслаков