На Ставрополье суд обязал снести заброшенную электростанцию рядом с детсадом

Суд обязал администрацию Туркменского района снести заброшенную электростанцию в селе Кучерла, которая находится рядом с детским садом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Правоохранители выяснили, что строение долгое время пребывает в неудовлетворительном состоянии, не введено в эксплуатацию и выглядит ветхо. Вход в аварийное здание никак не перекрыт, ограждений и предостерегающих знаков нет, а внутри сооружения скопился бытовой и строительный мусор.

Прокуратура подала в суд иск об обязании районной администрации демонтировать брошенную электростанцию. Судебная инстанция удовлетворила требования надзорного ведомства.

Константин Соловьев