В Ростове начнут планировку под реконструкцию улицы Шоссейной

Власти Ростова-на-Дону поручили разработать план по подготовке территории для реконструкции дороги на ул. Шоссейной, включая планировку и межевание.

Документ опубликован на официальном портале городской администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации.

Планировка коснется участка от западного съезда с Ворошиловского моста и до дома № 37а. На первой половине этого отрезка, от моста до поворота к элеватору, планируется увеличить количество полос с двух до четырех, превратив его в магистральную трассу. Вторая часть пути, от поворота к элеватору до дома № 37а, сохранит две полосы, но там будет обновлено дорожное покрытие.

Во время реконструкции будут созданы тротуары для пешеходов шириной от 2 до 2,2 м, будет модернизирована ливневая канализация. Максимальная разрешенная скорость движения на данном участке составит 50 км/ч.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проект реконструкции ул. Шоссейной планируют завершить к лету 2026 года.

Наталья Белоштейн